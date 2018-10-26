Управление СБУ на Закарпатье возглавил Владимир Пахнюк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил новым руководителем Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Владимира Пахнюка. Об этом говорится в Указе главы государства №344/2018, передает УНН.
"Назначить Пахнюка Владимира Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - отмечается в документе.
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Другим указом Пахнюк был освобожден от должности начальника УСБУ в Винницкой области. Также был освобожден от должности начальника УСБУ в Закарпатской области Олег Воеводин.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию относительно выдачи на Закарпатье венгерских паспортов, заявил, что требует уважения к суверенитету Украины, так же, как наше государство уважает суверенитет других государств.