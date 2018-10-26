Управління СБУ на Закарпатті очолив Володимир Пахнюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив новим керівником Управління Служби безпеки України у Закарпатській області Володимира Пахнюка. Про це йдеться в Указі Глави держави №344/2018, передає УНН.
“Призначити Пахнюка Володимира Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області”, — зазначається в документі.
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Іншим указом Пахнюка було звільнено з посади начальника УСБУ у Вінницькій області. Також було звільнено з посади начальника УСБУ у Закарпатській області Олега Воєводіна.
Раніше Президент України Петро Порошенко, коментуючи ситуацію щодо видачі на Закарпатті угорських паспортів, заявив, що вимагає поваги до суверенітету України, так само, як наша держава поважає суверенітет інших держав.