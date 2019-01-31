Управление Госохраны усилит меры безопасности на ЦИК во время избирательных кампаний
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит на период избирательной кампании находится под контролем Управления государственной охраны Украины. Об этом в эфире Украинского радио сообщил руководитель УГО, экс-министр обороны Валерий Гелетей, передает УНН.
"Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение Центральной избирательной комиссии и председателя ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность - это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит", - сказал Гелетей.
По его словам, на период избирательных кампаний контроль Управление усиливается.
"Усиливаются меры безопасности и учитываются все те недостатки, которые были в прошлых годах. В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и СБУ, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тем негативным процессам, которые теоретически могли бы быть", - сказал руководитель УГО.
Как сообщал УНН, ранее Гелетей заявил, что в прошлом году Управления государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины.