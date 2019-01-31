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Управління Держохорони посилить заходи безпеки на ЦВК під час виборчих кампаній

Управління Держохорони посилить заходи безпеки на ЦВК під час виборчих кампаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Центральна виборча комісія та все, що в ній відбувається на період виборчої кампанії знаходиться під контролем Управління державної охорони України. Про це в ефірі Українського радіо повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей, передає УНН.

"Процес передачі і здачі бюлетенів теж під контролем охорони на період виборчої кампанії. Приміщення Центральної виборчої комісії та голову ЦВК ми охороняємо постійно. Тобто наша відповідальність — це Центральна виборча комісія та все, що в ній відбувається", - сказав Гелетей.

За його словами, на період виборчих кампаній контроль Управління посилюється.

"Посилюються заходи безпеки і враховуються всі ті недоліки, що були в минулих роках. У цьому беруть участь і відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки, щоб вибори пройшли в Україні цивілізовано. Тобто це запобігання тим негативним процесам, які теоретично могли б бути", - сказав керівник УДО.

Як повідомляв УНН, раніше Гелетей заявив, що минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України.

Українські Національні Новини

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