Управління Держохорони посилить заходи безпеки на ЦВК під час виборчих кампаній

КИЇВ. 31 січня. УНН. Центральна виборча комісія та все, що в ній відбувається на період виборчої кампанії знаходиться під контролем Управління державної охорони України. Про це в ефірі Українського радіо повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей, передає УНН.