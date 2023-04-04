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Уполномоченная по правам ребенка рф заявила, что спецслужбы россии помешали возвращению украинского ребенка в Украину

Уполномоченная по правам ребенка рф заявила, что спецслужбы россии помешали возвращению украинского ребенка в Украину

Киев • УНН

 • 1147812 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, во время пресс-конференции для иностранных СМИ публично сообщила о том, что спецслужбы рф помешали вернуться домой украинскому ребенку. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Цитата

"Речь идет о гражданине Украины, 17-и летнем Богдане Ермохине, которого российские солдаты сначала вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в РФ в приемную семью. При том, что ребенок имеет в Украине сестру!", - отметил Лубинец.

Дополнение

Уполномоченный по правам человека сообщил, что "этот юноша имеет гражданство Украины. А потому, принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление".

По информации, парень пытался самостоятельно вернуться на родину.

"Фактически он доехал до Беларуси. Однако для того, чтобы украинские дети не имели возможности вернуться домой в России привлекают спецслужбы. Богдана задержали и вернули обратно в РФ", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Мария Львова-Белова отметила, что они даже подготовили специальный отчет по работе этой, так называемой, институции по помощи детям, которых «коснулась» «специальная военная операция», то есть циничное нападение России на наше государство", - написал Дмитрий Лубинец.

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