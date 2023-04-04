Уповноважена з прав дитини рф заявила, що спецслужби росії завадили поверненню української дитини до України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, під час пресконференції для іноземних ЗМІ публічно повідомила про те, що спецслужби рф завадили повернутися додому українській дитині. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
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"Йдеться про громадянина України, 17-и річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у прийомну сім'ю. При тому, що дитина має в Україні сестру!", - зазначив Лубінець.
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Уповноважений з прав людини повідомив, що "цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин".
За інформацією, хлопець намагався самостійно повернутися на Батьківщину.
"Фактично він доїхав до Білорусі. Однак для того, аби українські діти не мали змоги повернутися додому в Росії залучають спецслужби. Богдана затримали та повернули назад до РФ", - йдеться у повідомленні.
"Крім того, Марія Львова-Бєлова зазначила, що вони навіть підготували спеціальний звіт по роботі цієї, так званої, інституції щодо допомоги дітям, яких «торкнулася» «спеціальна воєнна операція», тобто цинічний напад Росії на нашу державу", - написав Дмитро Лубінець.
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