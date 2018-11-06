УПЛ признала представителя "Карпат" лучшим футболистом тура
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила наиболее яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14 тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “львов”.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Карпат” Марьян Швед, который в матче с “Олимпиком” забил мяч и отдал результативный пас. Он на один балл опередил полузащитника “Шахтера” Тайсона.
Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Как сообщал УНН, Швед также триумфвовал в номинации лучший футболист месяца в УПЛ.