Футболіста "Карпат" визнано найкращим гравцем місяця в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем за звання кращий футболіст вересня, став нападник "Карпат", повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у вересні: 7 тур — Мар’ян Швед ("Карпати"), 8 тур — Валерій Федорчук ("Маріуполь"), 9 тур — Віктор Циганков ("Динамо"), 10 тур — Тайсон ("Шахтар"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж вересневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Бруно Дуарте ("Львів"), Ардін Даллку ("Ворскла"), Василь Грицук ("Олександрія").
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Перемогу зі значним відривом здобув Швед. За нього віддали голоси 59 відсотків прихильників футболу. Друге місце дісталося Циганкову – 25 відсотків. До трійки потрапив Грицук – 6.
Нагадаємо, що кращим гравцем УПЛ у серпні став Вербич із "Динамо".