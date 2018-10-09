Футболист "Карпат" признан лучшим игроком месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем за звание лучший футболист сентября, стал нападающий "Карпат", сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в сентябре 7 тур - Марьян Швед ("Карпаты"), 8 тур - Валерий Федорчук ("Мариуполь"), 9 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 10 тур - Тайсон ("Шахтер"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Бруно Дуарте ("Львов"), Ардин Даллку ("Ворскла"), Василий Грицук ("Александрия").
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Победу со значительным отрывом одержал швед. За него отдали голоса 59 процентов любителей футбола. Второе место досталось Цыганкову - 25 процентов. В тройку попал Грицук - 6.
Напомним, что лучшим игроком УПЛ в августе стал Вербич с "Динамо".