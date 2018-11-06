УПЛ визнала представника "Карпат" кращим футболістом туру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 14 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на прес-службу “левів”.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Карпат” Мар’ян Швед, який у матчі з “Олімпіком” забив м’яч і віддав результативний пас. Він на один бал випередив півзахисника “Шахтаря” Тайсона.
Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Як повідомляв УНН, Швед також тріумфував у номінації найкращий футболіст місяця в УПЛ.