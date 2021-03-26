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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49296 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68499 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109107 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144733 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195595 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193448 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279656 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 157870 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143161 просмотра

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УПЛ объявила имена лучшего футболиста и тренера турнира в марте

УПЛ объявила имена лучшего футболиста и тренера турнира в марте

Киев  •  УНН

 • 13619 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По результатам голосования на звание лучшего футболиста и тренера месяца (марта) в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители "Львов" и "Динамо". Об этом информирует сайт УПЛ, передает УНН.

Детали

В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации “Лучший игрок тура” (в марте: 17 тур — Александр Гладкий (“Заря”), 18 тур — Сергей Сидорчук (“Динамо”), 19 тур — Шина (“Львов”) , а также футболисты, которые, по мнению специальной экспертного совета, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Марио Чужое (“Днепр-1”), Манор Соломон (“Шахтер”), Георгий Бущан (“Динамо”), Владимир Лысенко (“Колос”), Валерий Юрчук (“Днепр-1”).

Не было равных футболисту Шине — 44 процента голосов. 15 процентов отстал Бущан.

В голосовании за топ-наставника Мирча Луческу на 20 процентов опередил Йовичевич с “Днепра-1”, набрав 47 процентов респондентов.

Дополнение

Чемпионат УПЛ продолжится 20-м туром, который стартует 2 апреля.

Украинские Национальные Новости

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