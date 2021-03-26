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УПЛ оголосила імена найкращого футболіста та тренера турніру в березні

Київ • УНН

 • 13624 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. За результатами голосування на звання найкращого футболіста та тренера місяця (березня) у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, перемогли представники “Львова” й “Динамо”. Про це інформує сайт УПЛ, передає УНН.

Деталі

У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (у березні: 17 тур — Олександр Гладкий (“Зоря”), 18 тур — Сергій Сидорчук (“Динамо”), 19 тур — Шина (“Львів”), а також футболісти, які, на думку спеціальної експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Маріо Чуже (“Дніпро-1”), Манор Соломон (“Шахтар”), Георгій Бущан (“Динамо”), Володимир Лисенко (“Колос”), Валерій Юрчук (“Дніпро-1”).

Не було рівних футболісту Шині — 44 відсотки голосів. На 15 відсотків відстав Бущан.

У голосуванні за топ-наставника Мірча Луческу на 20 відсотків випередив Ігоря Йовічевіча із “Дніпра-1”, набравши 47 відсотків респондентів.

Доповнення

Чемпіонат УПЛ продовжиться 20-м туром, який стартуватиме 2-го квітня.

Українські Національні Новини

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