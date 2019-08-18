УПЛ: “Десна” и “Колос” впервые сыграли вничью в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Черниговская “Десна” на выстеленном поле не смогла добыть три очка в противостоянии четвертого тура чемпионата Украины с “Колос”, сообщает УНН со ссылкой на сайт черниговцев.
Игру более активно начали хозяева поля, хороший момент имел Калитвинцев — Владу не хватило буквально нескольких сантиметров чтобы замкнуть передачу Кузика. А вот “Колосу” уже в начале игры пришлось проводить замену — капитан Виталий Гавриш получил повреждение.
Тридцать четвёртая минута игры — Артем Фаворов головой с близкого расстояния пробил, но Яшков спас, а на добивании Александр Филиппов попал в штангу.
В перерыве матча тренеры решили замен не проводить. Не изменился и ход игры — “Десна” больше владеет мячом и создавала опасность у ворот Яшкова. На 65-й минуте игры состоялся выход три в три. Филиппов отдал на Кузика, который пробил рядом со штангой. Еще через несколько минут Кузык обыграл Сахневича и отдал на Фаворова — хороший удар Артема, но “Колос” снова спас Яшков — 0:0.
Отметим, что оба коллектива имеют по 7 очков и делят 3 и 4 ступени чемпионата.