УПЛ: “Десна” та “Колос” вперше зіграли внічию у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Чернігівська “Десна” на висланому полі не змогла здобути три очки у протистоянні четвертого туру чемпіонату України із “Колосом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт чернігівців.
Гру більш активно розпочали господарі поля, хороший момент мав Калітвінцев — Владу не вистачило буквально кілька сантиметрів щоби замкнути передачу Кузика. А от “Колосу” вже на початку гри довелося проводити заміну — капітан Віталій Гавриш зазнав пошкодження.
34-а хвилина гри — Артем Фаворов головою з близької відстані пробив, але Яшков врятував, а на добиванні Олександр Філіппов влучив у стійку.
В перерві матчу тренери вирішили замін не проводити. Не змінився і хід гри — “Десна” більше володіє м’ячем і створювала небезпеку біля воріт Яшкова. На 65-й хвилині гри відбувся вихід три в три. Філіппов віддав на Кузика, який пробив поруч зі стійкою. Ще за кілька хвилин Кузик обіграв Сахневича і віддав на Фаворова — хороший удар Артема, але “Колос” знову врятував Яшков — 0:0.
Відзначимо, що обидва колективи мають по 7 очок та поділяють 3 і 4 сходинки чемпіонату.