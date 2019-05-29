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УПЛ: "Арсенал" уступил "Карпатам" и понизился в классе

УПЛ: "Арсенал" уступил "Карпатам" и понизился в классе

Киев  •  УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В рамках заключительного 32-го тура УПЛ киевский "Арсенал" дома принимал львовские "Карпаты" в поединке за сохранение прописки в элите украинского футбола, передает УНН.

Матч начался удачно для киевлян. Ореховский отправил мяч за спины защитникам, а Александр Ковпак перебросил стража ворот "львов". Однако в середине тайма львовяне вышли вперед. Голами отметились Нестеров (18 мин) и Мякушко (20, с пенальти).

Точку в игре в дополнительное время первой половины казалось поставил Мирошниченко, который добил мяч в сетку ворот после попытки партнеру. Однако в дополнительное время второй 45-минутки уменьшить отставание "канониров" сумел Авагамян - 3:2.

Отметим, что "Арсенал" завершил беспроигрышную домашнюю серию "Арсенала-Киев" в матчах с "Карпатами" с 26 мая 2007 года, которая продолжалась в УПЛ 8 игр: 5 побед и 3 ничьи.

Добавим, "Арсенал" с багажом в 26 очков занял последнее место и следующий сезон проведет в Первой лиге Украины. "Карпаты" заняли 10-ю строчку (33 очка) и проведут стыковые матчи за право остаться в УПЛ.

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