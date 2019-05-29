УПЛ: "Арсенал" поступився "Карпатам" і понизився у класі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В рамках заключного 32-го туру УПЛ київський "Арсенал" вдома приймав львівські "Карпати" у поєдинку за збереження прописки в еліті українського футболу, передає УНН.
Матч розпочався вдало для киян. Оріховський відправив м'яч за спини захисникам, а Олександр Ковпак перекинув стража воріт "левів". Проте в середині тайму львів'яни вийшли вперед. Голами відзначилися Нестеров (18 хв) і Мякушко (20, з пенальті).
Крапку у грі в додатковий час першої половини здавалося поставив Мірошниченко, який добив м'яч у сітку воріт після спроби партнеру. Однак в додатковий час другої 45-хвилинки зменшити відставання "канонірів" зумів Авагамян – 3:2.
Зазначимо, що "Арсенал" завершив безпрограшну домашню серію "Арсеналу-Київ" у матчах з "Карпатами" з 26 травня 2007 року, яка тривала в УПЛ 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.
Додамо, "Арсенал" із багажем в 26 очок посів останнє місце та наступний сезон проведе в Першій лізі України. "Карпати" зайняли 10-й рядок (33 очки) і проведуть стикові матчі за право залишитись в УПЛ.