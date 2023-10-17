Ночью рф атаковала Одесскую область: обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки врага, передает УНН.
Детали
В частности, силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников, сообщает Кипер.
«В Одессе обломки сбитых «шахедов» упали в районе яхт-клуба. Повреждено частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств», – сообщил он, добавляя, что погибших и пострадавших нет.
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