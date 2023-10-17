Повітряні Сили збили вночі усі 6 дронів-"шахедів" та керовану авіаційну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українська ППО під час нічної атаки знищила усі цілі ворога — шість ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що уночі 17 жовтня противник застосував:
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- шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим),
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- одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
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Цитата
«Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.
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