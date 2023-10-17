Воздушные Силы сбили ночью все 6 дронов-"шахедов" и управляемую авиационную ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинская ПВО во время ночной атаки уничтожила все цели врага — шесть ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 17 октября противник применил:
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- шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым),
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- одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
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«Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении», — говорится в сообщении.
Дополнение
Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.
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