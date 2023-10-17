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Воздушные Силы сбили ночью все 6 дронов-"шахедов" и управляемую авиационную ракету

Киев • УНН

 • 222556 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинская ПВО во время ночной атаки уничтожила все цели врага — шесть ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Воздушные Силы сбили ночью все 6 дронов-"шахедов" и управляемую авиационную ракету

Детали

Отмечается, что ночью 17 октября противник применил:

  • шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым),
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Цитата

«Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении», — говорится в сообщении.

Дополнение

Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

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