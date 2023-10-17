Уночі рф атакувала Одещину: уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки ворога, передає УНН.
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Так, сили ППО знищили 6 ударних безпілотників, інформує Кіпер.
«В Одесі уламки збитих «шахедів» впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів», - повідомив він, додаючи, що загиблих та постраждалих немає.
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