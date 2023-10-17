Ночью в Николаевской области сбили ракету Х-59

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«Ночью, 17 октября, около 03:30 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено ракету, предварительно типа Х-59», — говорится в сообщении.

Детали

По его данным, на территории Николаевской области в течение 16 октября обстрелов не зафиксировали.

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