Ночью в Николаевской области сбили ракету Х-59
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В ночь на 17 октября на Николаевщине силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ракету типа Х-59. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Ночью, 17 октября, около 03:30 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено ракету, предварительно типа Х-59», — говорится в сообщении.
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По его данным, на территории Николаевской области в течение 16 октября обстрелов не зафиксировали.
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