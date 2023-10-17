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Уночі на Миколаївщині збили ракету Х-59

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У ніч на 17 жовтня на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету типу Х-59. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Уночі на Миколаївщині збили ракету Х-59

Цитата

«Уночі, 17 жовтня, близько 03:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59», — йдеться у повідомленні.

Деталі

За його даними, на території Миколаївської області протягом 16 жовтня обстрілів не зафіксували. 

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