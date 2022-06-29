Универсальная вакцина от COVID: в Pfizer/BioNTech заявили о начале испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Немецкая компания BioNTech и ее партнер Pfizer заявили, что во второй половине этого года начнется испытание вакцин нового поколения, защищающих от широкого спектра коронавирусов, на людях. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Их экспериментальная работа над прививками, которая выходит за рамки текущего подхода, включает вакцины, усиливающие Т-клетки, предназначенные в первую очередь для защиты от тяжелого течения заболевания, если вирус становится более опасным, и прививки от панкоронавируса, которые защищают от более широкого семейства вирусов и их мутаций.
Постоянная мутация вируса в новые варианты, которые легче избегают вакцинной защиты, а также слабеющая иммунная память человека повысили актуальность поиска компаниями, правительствами и органами здравоохранения более надежных средств защиты.
Дополнение
В рамках стремления дальнейшего развития своего бизнеса в области инфекционных заболеваний BioNTech заявила, что независимо работает над антибиотиками, убивающими супербактерии, выросшими устойчивыми к доступным ныне противоинфекционным средствам.
BioNTech, которая не сообщила, когда могут начаться испытания, опирается на технологию PhagoMed, которую она приобрела в октябре прошлого года.
Разработчик антибиотиков провел работу над ферментами, производимыми вирусами, убивающими бактерии и разрушающими клеточную стенку бактерий.
Инфекции, устойчивые к лекарственным препаратам, возрастают из-за чрезмерного использования антибиотиков и их утечек в окружающую среду при производстве лекарства.
Исследователи общественного здравоохранения оценивают общее количество людей, умирающих в год от устойчивых к антибиотикам инфекций в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе, примерно в 70 000 человек.