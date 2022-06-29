Універсальна вакцина від COVID: в Pfizer/BioNTech заявили про початок випробувань

Деталі

Їхня експериментальна робота над щепленнями, що виходить за рамки поточного підходу, включає вакцини, що посилюють Т-клітини, призначені в першу чергу для захисту від важкого перебігу захворювання, якщо вірус стає більш небезпечним, і щеплення від панкоронавірусу, які захищають від ширшого сімейства вірусів та їх мутацій.

Постійна мутація вірусу в нові варіанти, які легше уникають вакцинного захисту, а також імунна пам'ять людини, що слабшає, підвищили актуальність пошуку компаніями, урядами та органами охорони здоров'я більш надійних засобів захисту.

Доповнення

У рамках прагнення подальшого розвитку свого бізнесу в галузі інфекційних захворювань BioNTech заявила, що незалежно працює над антибіотиками, які вбивають супербактерії, які виросли стійкими до доступних нині протиінфекційних засобів.

BioNTech, яка не повідомила, коли можуть розпочатись випробування, спирається на технологію PhagoMed, яку вона придбала у жовтні минулого року.

Розробник антибіотиків провів роботу над ферментами, що виробляються вірусами, які вбивають бактерії та руйнують клітинну стінку бактерій.

Інфекції, стійкі до лікарських препаратів, зростають через надмірне використання антибіотиків та їх витоків у навколишнє середовище під час виробництва ліків.

Дослідники громадської охорони здоров'я оцінюють загальну кількість людей, які вмирають на рік від стійких до антибіотиків інфекцій у Сполучених Штатах та в Європейському Союзі, приблизно в 70 000 осіб.