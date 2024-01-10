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Уничтожили несколько танков и российскую САУ: в МВД показали работу аэроразведчиков Нацгвардии

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 14:27  •  6464 просмотра

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За неделю бойцам национальной гвардии Украины удалось ликвидировать несколько российских танков и бронемашин.

Несмотря на зимние морозы бойцы Национальной Гвардии Украины продолжают уничтожать врага. За неделю они ликвидировали несколько российских танков и бронемашин. Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали 

По его словам, в течение недели бойцы уничтожили:

- 3 боевые бронированные машины;

- 2 танка;

- бронетранспортер;

- 152-мм САУ 2С3 "Акация".

Кроме того, Клименко показал видео работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады НГУ.

Напомним,

За неделю "Армия дронов" уничтожила 288 оккупантов, 182 опорных пункта и десятки вражеской техники. Также  операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика.

Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российский "Солнцепёк"09 январь 2024, 11:04 • 102784 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Знищили декілька танків та російську САУ: у МВС показали роботу аеророзвідників Нацгвардії
Several tanks and a russian self-propelled artillery system destroyed: the Ministry of Internal Affairs showed the work of the National Guard's aerial reconnaissance
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