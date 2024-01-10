Уничтожили несколько танков и российскую САУ: в МВД показали работу аэроразведчиков Нацгвардии
Киев • УНН
За неделю бойцам национальной гвардии Украины удалось ликвидировать несколько российских танков и бронемашин.
Несмотря на зимние морозы бойцы Национальной Гвардии Украины продолжают уничтожать врага. За неделю они ликвидировали несколько российских танков и бронемашин. Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По его словам, в течение недели бойцы уничтожили:
- 3 боевые бронированные машины;
- 2 танка;
- бронетранспортер;
- 152-мм САУ 2С3 "Акация".
Кроме того, Клименко показал видео работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады НГУ.
Напомним,
За неделю "Армия дронов" уничтожила 288 оккупантов, 182 опорных пункта и десятки вражеской техники. Также операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика.
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Уничтожили несколько танков и российскую САУ: в МВД показали работу аэроразведчиков Нацгвардии
За неделю бойцам национальной гвардии Украины удалось ликвидировать несколько российских танков и бронемашин.
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