Уничтожили несколько танков и российскую САУ: в МВД показали работу аэроразведчиков Нацгвардии

Несмотря на зимние морозы бойцы Национальной Гвардии Украины продолжают уничтожать врага. За неделю они ликвидировали несколько российских танков и бронемашин. Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение недели бойцы уничтожили:

- 3 боевые бронированные машины;

- 2 танка;

- бронетранспортер;

- 152-мм САУ 2С3 "Акация".

Кроме того, Клименко показал видео работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады НГУ.

Напомним,

За неделю "Армия дронов" уничтожила 288 оккупантов, 182 опорных пункта и десятки вражеской техники. Также операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика.

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