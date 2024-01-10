Знищили декілька танків та російську САУ: у МВС показали роботу аеророзвідників Нацгвардії

Попри зимові морози бійці Національної Гвардії України продовжують нищити ворога. За тиждень вони ліквідували декілька російських танків та бронемашин. Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

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За його словами, протягом тижня бійці знищили:

- 3 бойові броньовані машини;

- 2 танки;

- бронетранспортер;

- 152-мм САУ 2С3 "Акація".

Крім того, Клименко показав відео роботи аеророзвідників 27 Печерської бригади НГУ.

Нагадаємо

За тиждень "Армія дронів" знищила 288 окупантів, 182 опорні пункти та десятки ворожої техніки. Також оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки.

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