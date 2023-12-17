Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

Украинская ДРГ уничтожила взводный опорный пункт российских войск в белгородской области. Об этом сообщили в ГУР, передает УНН.

Противники кремлевского режима совершили атаку на белгородщине. Главное управление управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт боевых столкновений вблизи населенного пункта теребрено белгородской области. - говорится в сообщении.

Детали

В результате атаки, которую осуществили противники кремлевского режима на белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

В ГУР добавляют, что неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической россии вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. Так, по приказу приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Напомним

российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области вблизи села теребрено краснояружского района, который граничит с Сумской областью. Там были слышны звуки стрелкового боя.