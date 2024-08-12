Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Речь шла о последних событиях на фронте и снятии запрета на поражение военных целей на территории противника, передает УНН.

"Провел продуктивный разговор с Министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили последние события на фронте. Подчеркнул необходимость снятия запрета на поражение военных целей на территории противника", - сообщил Умеров.

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Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Анкару встретился со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером.