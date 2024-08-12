Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  120677 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120027 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  82405 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  94936 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  66826 просмотра
публикации
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  11734 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120027 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  120677 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  265767 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  258216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  42672 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  82757 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  113978 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  106437 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  111775 просмотра
Актуальное
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 14:52  •  12303 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины Умеров провел разговор с французским коллегой Лекорню. Обсудили ситуацию на фронте и необходимость разрешить удары по военным целям на территории противника.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Речь шла о последних событиях на фронте и снятии запрета на поражение военных целей на территории противника, передает УНН.

"Провел продуктивный разговор с Министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили последние события на фронте. Подчеркнул необходимость снятия запрета на поражение военных целей на территории противника", - сообщил Умеров.

Умєров анонсував домовленості із Туречинною щодо оборонної співпраці2 августа 2024, 13:01 • 23515 просмотров

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Анкару встретился со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
frantsiyaФранция
ankaraАнкара
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  3685 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  8448 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  26341 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  40822 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  85550 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  83136 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  100167 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
11 августа 2024, 11:20  •  114881 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  127332 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  131606 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Популярные

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  66826 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  94936 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  82405 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120027 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  120677 просмотра

Публикации

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  11734 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120027 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  120677 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  265767 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  258216 просмотра

Война

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

  •  1503 просмотра
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  3774 просмотра
Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

  •  2151 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  6875 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  14201 просмотра

политика

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  3774 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  6875 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  8526 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  14201 просмотра
Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

  •  16683 просмотра

Война

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

  •  1503 просмотра
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  3774 просмотра
Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

  •  2151 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  6875 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  14201 просмотра

политика

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  3774 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  6875 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  8526 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  14201 просмотра
Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

  •  16683 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  137991 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  139952 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  151496 просмотра

Экономика

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  8526 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  11759 просмотра
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
Эксклюзив

  •  26402 просмотра
За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

  •  12590 просмотра
Более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, которые связаны с рф, передали в управление АРМА

Более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, которые связаны с рф, передали в управление АРМА

  •  11770 просмотра

Киев

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  3479 просмотра
Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

  •  9480 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  101732 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  110303 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  72840 просмотра