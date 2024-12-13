Умеров и Комиссар ЕС обозначили новые пути поддержки Украины от ЕС
Киев • УНН
Министр обороны Украины провел встречу с Комиссаром ЕС по расширению сотрудничества в 2025 году. Обсуждалось использование замороженных активов рф, расширение миссии по тренировке военных и привлечение инвестиций в оборонпром.
Умеров обсудил с Комиссаром ЕС Андрюсом Кубилюсом новые направления поддержки Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
13 декабря Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал о встрече в Киеве с Комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Во время переговоров обсуждались ситуация с безопасностью и угрозы, растущие из-за войны.
Умеров отметил, что Украина стремится усилить сотрудничество с международными партнерами в 2025 году. Для этого уже начат анализ полученной поддержки и намечены приоритетные направления на будущее:
1. Использование средств, полученных из замороженных российских активов, для финансирования поддержки Украины.
2. Расширение миссии ЕС по тренировке украинских военных для повышения их боеспособности.
3. Привлечение инвестиций в украинскую оборонную промышленность для усиления производственных возможностей.
Отдельное внимание было уделено подготовке бригад стратегического резерва. Известно, что уже ведутся переговоры с рядом европейских стран по оснащению и тренировкам украинских подразделений.
Умеров поблагодарил Андрюса Кубилюса за последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что без сильной Украины невозможны стабильность и безопасность на европейском континенте.
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