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Умеров и Комиссар ЕС обозначили новые пути поддержки Украины от ЕС

Умеров и Комиссар ЕС обозначили новые пути поддержки Украины от ЕС

Киев  •  УНН

 • 1178 просмотра

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Министр обороны Украины провел встречу с Комиссаром ЕС по расширению сотрудничества в 2025 году. Обсуждалось использование замороженных активов рф, расширение миссии по тренировке военных и привлечение инвестиций в оборонпром.

Умеров обсудил с Комиссаром ЕС Андрюсом Кубилюсом новые направления поддержки Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

13 декабря Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал о встрече в Киеве с Комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Во время переговоров обсуждались ситуация с безопасностью и угрозы, растущие из-за войны. 

Умеров отметил, что Украина стремится усилить сотрудничество с международными партнерами в 2025 году. Для этого уже начат анализ полученной поддержки и намечены приоритетные направления на будущее: 

1. Использование средств, полученных из замороженных российских активов, для финансирования поддержки Украины. 

2. Расширение миссии ЕС по тренировке украинских военных для повышения их боеспособности. 

3. Привлечение инвестиций в украинскую оборонную промышленность для усиления производственных возможностей.

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Отдельное внимание было уделено подготовке бригад стратегического резерва. Известно, что уже ведутся переговоры с рядом европейских стран по оснащению и тренировкам украинских подразделений. 

Умеров поблагодарил Андрюса Кубилюса за последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что без сильной Украины невозможны стабильность и безопасность на европейском континенте. 

Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы9 дек. 2024, 00:08 • 96158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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