Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

В воскресенье, 3 декабря, умер украинский общественно-политический деятель, ученый, дипломат, профессор, соавтор Акта провозглашения Независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом стало известно в Facebook, передает УНН.

Прощание с Леонтием Сандуляком состоится завтра, 4 декабря в церкви села Большая Старица, Бориспольского района, Киевской области.

Начало в 12:30.

Со скорбью в сердце сообщаем, что Леонтий Иванович Сандуляк ушел из земной жизни. Мы все будем помнить его сильным, преданным своему делу и Украине. Великим украинцем. Он прожил яркую, насыщенную жизнь, выгравировал свое имя в истории Украины, науке, сердцах своих родных, друзей, учеников и коллег, учеников и коллег говорится в сообщении.

Леонид Сандуляк родился 8 марта 1937 года в с. Козыряны (ныне Кельменецкий район, Черновицкая область). Он был ученым в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии, доктор медицинских наук, профессор.

Кроме того, он также автор 150 научных работ, в том числе пяти монографий и учебника экологии человека. Работал в Институте последипломного педагогического образования Черновицкой области.

В то же время Сандуляк отличился и активной общественной, политической и дипломатической деятельностью. Именно он вместе с Левком Лукьяненко был соавтором "Акта провозглашения Независимости Украины". Он также был первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии