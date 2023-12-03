Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Киев • УНН
Леонтий Сандуляк, выдающийся украинский общественный деятель, дипломат, соавтор Акта провозглашения независимости Украины, ушел из жизни 3 декабря. Прощание с ним состоится 4 декабря в Великой Старице Киевской области.
В воскресенье, 3 декабря, умер украинский общественно-политический деятель, ученый, дипломат, профессор, соавтор Акта провозглашения Независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом стало известно в Facebook, передает УНН.
Прощание с Леонтием Сандуляком состоится завтра, 4 декабря в церкви села Большая Старица, Бориспольского района, Киевской области.
Начало в 12:30.
Со скорбью в сердце сообщаем, что Леонтий Иванович Сандуляк ушел из земной жизни. Мы все будем помнить его сильным, преданным своему делу и Украине. Великим украинцем. Он прожил яркую, насыщенную жизнь, выгравировал свое имя в истории Украины, науке, сердцах своих родных, друзей, учеников и коллег, учеников и коллег
Леонид Сандуляк родился 8 марта 1937 года в с. Козыряны (ныне Кельменецкий район, Черновицкая область). Он был ученым в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии, доктор медицинских наук, профессор.
Кроме того, он также автор 150 научных работ, в том числе пяти монографий и учебника экологии человека. Работал в Институте последипломного педагогического образования Черновицкой области.
В то же время Сандуляк отличился и активной общественной, политической и дипломатической деятельностью. Именно он вместе с Левком Лукьяненко был соавтором "Акта провозглашения Независимости Украины". Он также был первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии
Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Леонтий Сандуляк, выдающийся украинский общественный деятель, дипломат, соавтор Акта провозглашения независимости Украины, ушел из жизни 3 декабря. Прощание с ним состоится 4 декабря в Великой Старице Киевской области.
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