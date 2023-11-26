Ультраправые во Франции организовали беспорядки после убийства подростка, который входил в их число

Около 80 представителей ультраправых группировок провели демонстрацией во французском городке Роман-сюр-Изер в район Монне, требуя расследования убийства 16-летнего подростка во время зимнего бала в городе Креполи. Об этом сообщили в Le Figaro, передает УНН.

Детали

По данным префектуры, в субботу вечером 80 человек столкнулись с полицией во время демонстрации ультраправых. В результате 20 демонстрантов были арестованы, а 17 помещены под стражу. под стражу.

На видео, которые распространялись в социальных сетях видно, что люди в капюшонах или со скрытыми лицами лицами двигались с дымовыми шашками в на французских улицах города Роман-сюр-Изер. Именно из этого города происходят несколько подозреваемых, арестованных в убийстве 16-летнего Томаса.

Некоторые держат транспаранты с надписью "Справедливость для Томаса, ни прощения, ни забвения". Другие держат на расстоянии вытянутой руки нечто похожее на железные прутья.

Согласно нескольким свидетельствам ультраправых, они собрались, чтобы ответить на непрекращающиеся нападения толпы на них.

На данный момент беспорядки прекратились, но префектура подчеркивает, что "оставляет ситуацию под пристальным наблюдением".

Убийство подростка

В ночь на 19 ноября на зимнем балу во Французском городе Креполь, где собрались около 350 человек, произошла жестокая драка. В результате несколько человек получили серьезные травмы, а 16-летний парень по имени Томас умер в результате полученных ножевых ранений.

На этой неделе было арестованы девять подозреваемых, в том числе 20-летний парень, которого считают исполнителем смертельных ударов.

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