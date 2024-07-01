Португальская ультраправая партия "Чега" выразила готовность присоединиться к новосозданному правому альянсу под руководством венгерского лидера Виктора Орбана, который стремится создать влиятельную группу в Европейском парламенте. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Андре Вентура, президент "Чеги", заявил, что два недавно избранных депутата от его партии планируют присоединиться к группе "Патриоты Европы", в состав которой входят представители венгерской "Фидес", австрийской "Партии свободы" (FPÖ) и чешского движения "Действие недовольных граждан" (ANO).

Исполнительный комитет "Чеги" намерен проголосовать за это решение во вторник. Вентура выразил уверенность, что к новой фракции скоро присоединятся другие правые партии. Виктор Орбан вместе с Гербертом Киклем из FPÖ и Андреем Бабишем из ANO официально презентовали эту группу в воскресенье, провозгласив ее потенциально самой сильной правой силой в европейской политике.

Европейский народ хочет трех вещей: мира, порядка и развития. Все, что они получают от нынешней брюссельской элиты, - это война, миграция и стагнация написал Орбан на Х.

Решение партии "Чега" присоединиться к "Патриотам Европы" стало ключевым для этой группы, ведь для образования новой парламентской фракции нужно иметь представительство от по крайней мере четверти из 27 стран-членов ЕС.

Хотя три партии-основатели вместе имеют более 23 депутатов, необходимых для формирования группы, присоединение португальских депутатов сближает Орбана к признанию их как политической группы в парламенте. Теперь для официального признания им нужно привлечь еще представителей из трех других государств.

Напомним

Правые партии Австрии, Венгрии и Чехии объявили о создании новой ультраправой фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте, которая будет бороться против "брюссельского истеблишмента".

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, что именно из-за желания стран-членов НАТО победить Россию, Альянс способствует войне в Украине.