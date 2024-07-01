Ультраправа партія Португалії хоче доєднатись до альянсу Орбана – Politico
Київ • УНН
Португальська ультраправа партія "Чега" планує приєднатися до новоствореного правого альянсу Віктора Орбана "Патріоти Європи" в Європейському парламенті.
Португальська ультраправа партія "Чега" висловила готовність долучитися до новоствореного правого альянсу під керівництвом угорського лідера Віктора Орбана, який прагне утворити впливову групу у Європейському парламенті. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Андре Вентура, президент "Чеги", заявив, що два недавно обрані депутати від його партії планують приєднатися до групи "Патріоти Європи", до складу якої входять представники угорської "Фідес", австрійської "Партії свободи" (FPÖ) та чеського руху "Дія незадоволених громадян" (ANO).
Виконавчий комітет "Чеги" має намір проголосувати за це рішення у вівторок. Вентура висловив впевненість, що до нової фракції скоро приєднаються інші праві партії. Віктор Орбан разом з Гербертом Кіклем з FPÖ і Андреєм Бабішем з ANO офіційно презентували цю групу в неділю, проголосивши її потенційно найсильнішою правою силою в європейській політиці.
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Рішення партії "Чега" долучитися до "Патріотів Європи" стало ключовим для цієї групи, адже для утворення нової парламентської фракції потрібно мати представництво від принаймні чверті з 27 країн-членів ЄС.
Хоча три партії-засновники разом мають понад 23 депутати, необхідних для формування групи, приєднання португальських депутатів зближує Орбана до визнання їх як політичної групи у парламенті. Тепер для офіційного визнання їм потрібно залучити ще представників з трьох інших держав.
Нагадаємо
Праві партії Австрії, Угорщини та Чехії оголосили про створення нової ультраправої фракції "Патріоти за Європу" в Європарламенті, яка боротиметься проти "брюссельського істеблішменту".
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