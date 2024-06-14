Орбан назвав помилкою прагнення НАТО перемогти росію
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що НАТО сприяє війні в Україні, бажаючи перемогти росію, в той час, як Угорщина залишається єдиним членом Альянсу, який прагне миру і виступає проти перемоги України.
Глава угорського уряду Віктор Орбан, що саме через бажання країн-членів НАТО перемогти росію, Альянс сприяє війні в Україні. Про це Орбан заявив в традиційному п'ятничному інтерв'ю державному радіо, передає Telex, пише УНН.
Деталі
Угорський прем'єр-міністр заявив, що Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО. За його словами, 31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.
Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х
Він впевнений, що перемога України не є необхідною, але НАТО все ще "сприяє війні, в той час, як Угорщина виступає на боці миру".
Діалог та робота щодо зустрічі Орбана і Зеленського триває - Стефанішина07.06.24, 12:45 • 17376 переглядiв
Доповнення
Свою позицію Орбан пояснив, тим, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".
Також посадовець поскаржився, що відчуває, як Угорщину намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною
А втім, у підсумку угорський прем'єр-міністр наголосив, що його уряд не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме в ній участі.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що йому та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося знайти певний спільний знаменник щодо того, як працювати з Україною.