Глава венгерского правительства Виктор Орбан, что именно из-за желания стран-членов НАТО победить Россию, Альянс способствует войне в Украине. Об этом Орбан заявил в традиционном пятничном интервью государственному радио, передает Telex, пишет УНН.

Детали

Венгерский премьер-министр заявил, что Венгрия является одним из самых лояльных членов НАТО. По его словам, 31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", имея в виду всех членов Альянса, кроме его государства.

Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х - подчеркнул Орбан.

Он уверен, что победа Украины не является необходимой, но НАТО все еще "способствует войне, в то время, как Венгрия выступает на стороне мира".

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Свою позицию Орбан объяснил тем, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

Также чиновник пожаловался, что чувствует, как Венгрию пытаются склонить на сторону, согласно которой "мир может быть решен войной

Впрочем, в итоге венгерский премьер-министр подчеркнул, что его правительство не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, но и не будет в ней участвовать.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удалось найти определенный общий знаменатель относительно того, как работать с Украиной.