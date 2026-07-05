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Ультраправая группировка Patriot Front прошла маршем в Вашингтоне на 250-летие США

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Сотни членов Patriot Front в масках прошли маршем по улицам Вашингтона во время празднования 250-й годовщины независимости США. Они несли американские, конфедеративные флаги и перевернутые знамена.

Ультраправая группировка Patriot Front прошла маршем в Вашингтоне на 250-летие США

В субботу, 4 июля, сотни членов ультраправой группировки Patriot Front в масках прошли маршем по улицам Вашингтона во время празднования 250-й годовщины независимости США. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что около 700 участников ультраправой группировки Patriot Front собрались у вокзала Юнион-стейшн и прошли маршем через Капитолийский холм и район Истерн-Маркет.

Участники демонстрации, одетые в хаки, белые маски на лицах, солнцезащитные очки и кепки ... несли несколько флагов: американский, конфедеративный и флаги с эмблемой "Патриотического фронта". Некоторые несли перевернутые американские флаги

- говорится в статье.

Представитель управления полиции Вашингтона заявил, что "полиция признает право граждан на мирное выражение своих взглядов и остается приверженной делу поддержания общественной безопасности и правопорядка для жителей и гостей округа Колумбия".

Справка

Согласно американскому кодексу о флаге, перевернутое знамя является традиционным сигналом о "крайней опасности для жизни или имущества".

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