Ультраправая группировка Patriot Front прошла маршем в Вашингтоне на 250-летие США
Киев • УНН
Сотни членов Patriot Front в масках прошли маршем по улицам Вашингтона во время празднования 250-й годовщины независимости США. Они несли американские, конфедеративные флаги и перевернутые знамена.
В субботу, 4 июля, сотни членов ультраправой группировки Patriot Front в масках прошли маршем по улицам Вашингтона во время празднования 250-й годовщины независимости США. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что около 700 участников ультраправой группировки Patriot Front собрались у вокзала Юнион-стейшн и прошли маршем через Капитолийский холм и район Истерн-Маркет.
Участники демонстрации, одетые в хаки, белые маски на лицах, солнцезащитные очки и кепки ... несли несколько флагов: американский, конфедеративный и флаги с эмблемой "Патриотического фронта". Некоторые несли перевернутые американские флаги
Представитель управления полиции Вашингтона заявил, что "полиция признает право граждан на мирное выражение своих взглядов и остается приверженной делу поддержания общественной безопасности и правопорядка для жителей и гостей округа Колумбия".
Справка
Согласно американскому кодексу о флаге, перевернутое знамя является традиционным сигналом о "крайней опасности для жизни или имущества".
Напомним
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