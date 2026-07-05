Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и заявил о "вкладе России в становление американской государственности"
Киев • УНН
Путин и Трамп обсудили украинскую тематику и перспективы сотрудничества после завершения "конфликта". Российский диктатор "напомнил о вкладе РФ в становление американской государственности".
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, Путин поздравил главу Белого дома и весь американский народ с Днем независимости страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что Путин "описал Трампу реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения". По информации росСМИ:
- Путин и Трамп коснулись украинской тематики, в том числе в контексте планов президента США принять участие в саммите НАТО;
- Путин акцентировал преимущество политико-дипломатического урегулирования в Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;
- Виткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию в Украине;
- Трамп в телефонном разговоре с Путиным отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются после завершения конфликта в Украине.
Указывается, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. При этом российский диктатор "напомнил о вкладе России в становление американской государственности".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение".
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки04.07.26, 12:46 • 31995 просмотров