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Укрзализныця запустила дополнительные поезда во Львов и Одессу

Укрзализныця запустила дополнительные поезда во Львов и Одессу

Киев • УНН

 • 698052 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Укрзализныця запустила дополнительные рейсы на львовском и одесском направлении. Об этом сообщили в УЗ, пишет УНН.

Цитата

«Работаем над увеличением предложения билетов на пиковые даты межсезонья и назначаем дополнительные рейсы поездов», - говорится в сообщении.

Детали

На львовском направлении поезд №191/192 Львов — Киев — Львов совершит дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, Киев 22:05.

Одесское направление пополнится поездом №167/168 Львов — Одесса — Львов, который совершит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов в 20:44.

Отмененный в даты проведения ремонтных работ на станции Перемышль поезд №31/32 из Запорожья будет курсировать вместо Польши в Ивано-Франковск. По новому (но временному!) маршруту поезд будет отправляться из Запорожья 7-8, 14-15, 21-22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратное отправление из Ивано-Франковска 8-9, 15-16, 22-23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 следующего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К началу учебного года Укрзализныця запускает дополнительные поезда

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