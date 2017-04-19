"Укрзализныця" выгодно приобрела масла на 23 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО” Укрзализныця “провела тендер на закупку масла и смазочных материалов с ожидаемой стоимостью более 23 млн. Грн., Передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".
Конечный срок подачи тендерных предложений истек 28 февраля. Среди участников тендерной закупки наименьшее ценовое предложение на масла и смазки общим объемом более 800 тонн предложило ООО “Август пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”) — 23 151 527,63 грн.
Ценовые предложения конкурентов были выше победную цену на 23 тыс. грн и на 118 тыс. грн.
В целом же, экономия государственных средств “УЗ” по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составила 280 тыс. грн.
Напомним, как сообщал УНН, “Укрзализныця” с экономией в 2 млн грн закупила масла в компании “Трейд Коммодити”.
Также напомним, полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера “Южной железной дороги”.