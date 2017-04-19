"Укрзализныця" выгодно приобрела масла на 23 млн гривен

Конечный срок подачи тендерных предложений истек 28 февраля. Среди участников тендерной закупки наименьшее ценовое предложение на масла и смазки общим объемом более 800 тонн предложило ООО “Август пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”) — 23 151 527,63 грн.

Ценовые предложения конкурентов были выше победную цену на 23 тыс. грн и на 118 тыс. грн.

В целом же, экономия государственных средств “УЗ” по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составила 280 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, “Укрзализныця” с экономией в 2 млн грн закупила масла в компании “Трейд Коммодити”.

Также напомним, полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера “Южной железной дороги”.