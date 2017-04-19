"Укрзализныця" выгодно приобрела масла на 23 млн гривен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154214 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115516 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115975 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107005 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103511 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153032 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Укрзализныця" выгодно приобрела масла на 23 млн гривен

"Укрзализныця" выгодно приобрела масла на 23 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО” Укрзализныця “провела тендер на закупку масла и смазочных материалов с ожидаемой стоимостью более 23 млн. Грн., Передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Конечный срок подачи тендерных предложений истек 28 февраля. Среди участников тендерной закупки наименьшее ценовое предложение на масла и смазки общим объемом более 800 тонн предложило ООО “Август пром” (входит в группу компаний “Трейд Коммодити”) — 23 151 527,63 грн.

Ценовые предложения конкурентов были выше победную цену на 23 тыс. грн и на 118 тыс. грн.

В целом же, экономия государственных средств “УЗ” по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера, составила 280 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, “Укрзализныця” с экономией в 2 млн грн закупила масла в компании “Трейд Коммодити”.

Также напомним, полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера “Южной железной дороги”.

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