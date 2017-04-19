“Укрзалізниця” вигідно придбала оливи на 23 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У березні поточного року філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю оливи та мастильних матеріалів з очікуваною вартістю понад 23 млн. грн., передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій сплив 28 лютого. Серед учасників тендерної закупівлі найменшу цінову пропозицію на оливи і мастила загальним об’ємом більше 800 тон запропонувало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”) — 23 151 527,63 грн.
Цінові пропозиції конкурентів були вищими за переможну ціну на 23 тис. грн та на 118 тис. грн.
В цілому ж, економія державних коштів “УЗ”, порівняно з очікуваною вартістю тендера, склала 280 тис. грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” з економією у 2 млн грн закупила оливи у компанії “Трейд Коммодіті”.
Також нагадаємо, поліція досі не оголосила підозр за проведення фіктивного тендеру “Південної залізниці”.