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"Укрзализныця" срочно проверяет кадровые назначения Жмака

"Укрзализныця" срочно проверяет кадровые назначения Жмака

Киев  •  УНН

 • 84442 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. АО "Укрзализныця" сообщила о срочной служебной проверке деятельности департамента развития персонала и кадровой политики, передает УНН.

Цитата:

"Причиной этого стала информация о заключении неправомерных дополнительных соглашений к трудовым договорам отдельных сотрудников", - уточнили в УЗ.

Детали

Там добавили, что по предварительной информации, с рядом работников, которые были трудоустроены в компанию начиная с сентября прошлого года (после назначения Владимира Жмака главой правления "УЗ"), были заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.

"Эти соглашения продлевают срок действия контрактов на три года, а в случае его расторжения предусматривают дополнительные выплаты. Это недопустимое решение, которое дестабилизирует работу компании и в очередной раз истощает ее финансово. Ему будет дана правовая оценка", - рассказали в "УЗ", добавляя, что на период проведения проверки директор департамента развития персонала и кадровой политики отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

Дополнение

По данным ОО "Антикоррупционный блокпост" , Жмак заключил контракты на улучшенных условиях с такими должностными лицами:

Резник Владимир Владимирович - директор по вопросам информационных технологий, принятый на должность 08.10.2020 года. В 2016 году его уволили с должности советника главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили за участие в крупном коррупционном скандале с получением взятки в 1,5 млн гривен.

Смирнов Игорь Владимирович - первый заместитель директора исполнительного филиала "Центр охраны здоровья", принятый на должность 29.10.2020 года. Соратник Владимира Жмака по Киевстару. Относительно Смирнова расследуется 3 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов его компаниями.

Левада Сергей Яковлевич - первый заместитель директора Департамента электрификации и электроснабжения, принятый на должность 09.09.2020 года. Давний соратник Жмака, вместе с ним пришел из аэропорта Борисполь. Курировал схемы по закупке электроэнергии для Укрзализныци, которое расследует НАБУ.

Ясельский Михаил Иванович - директор Офиса по безопасности, принятый 17.12.2020 года. С Владимиром Жмаком вместе работали в российской ТНК-ВР, где он отвечал за экономическую безопасность. Контролировал все закупки в компании.

Заблоцкий Андрей Владимирович - директор по правовым вопросам, принятый на должность 17.09.2020 года.

Братья Кошелев Игорь Игоревич - директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности, принятый 01.10.2020 года и Кошелев Олег Игоревич - директор Офиса главы правления, принятый 09.09.2020 года. СМИ называли его "серым кардиналом Укрзализныци".

Контекст

11 марта в отставку подал коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии, обвиняемый там в хищениях в особо крупных размерах. 15 марта Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, бывшего заместителя Михеила Саакашвили в Одесской областной госадминистрации. Всех трех (пока неофициально) подозревают в действиях, которые могли ухудшить финансовое положение "Укрзализныци", а это: занижение тарифов на грузоперевозки, передача значительного парка полувагонов на три года по фиксированной цене компании с орбиты Рината Ахметова, а также реформирование "Укрзализныци", а именно выделение вертикали грузоперевозок (самая прибыльная часть "УЗ") "Карго" способом, который противоречил европейским директивам. Все эти действия остались без внимания НАБУ, которое от имени детектива Дениса Гюльмагомедова расписалось в меморандуме.


Если раньше Гюльмагомедов тщательно отслеживал льготы на грузоперевозки и притягивал к ответственности должностных лиц "УЗ" за их предоставление, то в случае с Иракли Эзугбая и его решением снизить тарифы на грузоперевозки и как следствие недополучить как минимум 7 млрд грн реакции детектива не было. Разумеется, и Эзугбая со Жмаком против себя не свидетельствовали. Из открытых источников известно, что НАБУ с даты подписания меморандума не открыло ни одного дела против правления "Укрзализныци" на фоне недополучение 25 млрд грн от запланированного годового дохода госкомпании.

О Гюльмагомедове известно, что он получает гранты от фонда "Возрождение" Джорджа Сороса (который считался спонсором политического движения Саакашвили в Грузии), а также вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает организованные этим фондом мероприятия.


Связующим звеном между правлением "Укрзализныци" и НАБУ скорее была Полина Чиж, которая была ранее помощницей первого заместителя директора НАБУ Углавы, а после оказалась в "Укрзализныце". Журналисты выдвинули версию, что "Укрзализныцей" в этот период мог управлять Михеил Саакашвили, а схема связей выглядела так:

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