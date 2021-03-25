"Укрзалізниця" терміново перевіряє кадрові призначення Жмака

Цитата:

"Причиною цього стала інформація щодо укладання неправомірних додаткових угод до трудових договорів окремих співробітників", - уточнили в УЗ.

Деталі

Там додали, що за попередньою інформацією, з низкою працівників, які були працевлаштовані до компанії починаючи з вересня минулого року (після призначення Володимира Жмака головою правління "УЗ"), було укладено додаткові угоди до трудових договорів.

"Ці угоди продовжують строк дії контрактів на три роки, а в разі його розірвання передбачають додаткові виплати. Це неприпустиме рішення, яке дестабілізує роботу компанії та в черговий раз виснажує її фінансово. Йому буде надана правова оцінка", - розповіли в "УЗ", додаючи, що на період проведення перевірки директора департаменту розвитку персоналу та кадрової політики відсторонено від виконання свої посадових обов’язків.

Доповнення

За даними ГО "Антикорупційний блокпост", Жмак уклав контракти на покращених умовах з такими посадовими особами:

Рєзнік Володимир Володимирович – директор з питань інформаційних технологій, прийнятий на посаду 08.10.2020 року. В 2016 році його звільнили з посади радника голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі за участь у великому корупційному скандалі з отриманням хабара в 1,5 млн гривень.

Смірнов Ігор Володимирович – перший заступник директора виконавчої філії "Центр охорони здоров’я", прийнятий на посаду 29.10.2020 року. Соратник Володимира Жмака по Київстару. По Смірнову розслідується 3 кримінальні справи по ухиленню від сплати податків його компаніями.

Левада Сергій Якович – перший заступник директора Департаменту електрифікації та електропостачання, прийнятий на посаду 09.09.2020 року. Давній соратник Жмака, разом з ним прийшов з аеропорту Бориспіль. Курував схеми по закупівлі електроенергії для Укрзалізниці, яку розслідує НАБУ.

Ясельський Михайло Іванович – директор Офісу з Безпеки, прийнятий 17.12.2020 року. З Володимиром Жмаком разом працювали в російській ТНК-ВР, де він відповідав за економічну безпеку. Контролював всі закупівлі в компанії.

Заблоцький Андрій Володимирович – директор з правових питань, прийнятий на посаду 17.09.2020 року.

Брати Кошелєв Ігор Ігорович – директор Департаменту охорони праці та промислової безпеки, прийнятий 01.10.2020 року та Кошелєв Олег Ігорович – директор Офісу голови правління, прийнятий 09.09.2020 року. ЗМІ називали його "сірим кардиналом Укрзалізниці".

Контекст

11 березня в відставку подав комерційний директор “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая — колишній глава залізниці Грузії, звинувачений там в розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив главу правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака, колишнього заступника Міхеїла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють в діях, які могли погіршити фінансове становище “Укрзалізниці”, а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку напіввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування “Укрзалізниці”, а саме виокремлення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина “УЗ”) “Карго” в спосіб, який суперечив європейським директивам. Всі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалася в меморандумі.



Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб “УЗ” за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбаем і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і як наслідок недоотримати як мінімум 7 млрд грн реакції детектива не було. Зрозуміло, і Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили. З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління “Укрзалізниці” на фоні недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії.

Про Гюльмагомедове відомо, що він отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углаву відвідує організовані цим фондом заходи.



Сполучною ланкою між правлінням “Укрзалізниці” і НАБУ найвірогідніше була Поліна Чиж, яка була раніше помічницею першого заступника директора НАБУ Углаву, а після виявилася в “Укрзалізниці”. Журналісти висунули версію, що “Укрзалізницею” в цей період міг керувати Міхеїл Саакашвілі, а схема зв’язків виглядала так: