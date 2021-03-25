"Укрзалізниця" терміново перевіряє кадрові призначення Жмака

ukru
21:00 • 23771 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 55794 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 49578 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 94726 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60479 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95304 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116058 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144547 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184102 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311394 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102975 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100914 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103946 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100126 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92784 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57569 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311394 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245639 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339320 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63465 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109929 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110731 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107702 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121120 перегляди
Актуальне
"Укрзалізниця" терміново перевіряє кадрові призначення Жмака

"Укрзалізниця" терміново перевіряє кадрові призначення Жмака

Київ • УНН

 • 84448 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. АТ "Укрзалізниця" повідомила про термінову службову перевірку діяльності департаменту розвитку персоналу та кадрової політики, передає УНН.

Цитата:

"Причиною цього стала інформація щодо укладання неправомірних додаткових угод до трудових договорів окремих співробітників", - уточнили в УЗ.

Деталі

Там додали, що за попередньою інформацією, з низкою працівників, які були працевлаштовані до компанії починаючи з вересня минулого року (після призначення Володимира Жмака головою правління "УЗ"), було укладено додаткові угоди до трудових договорів.

"Ці угоди продовжують строк дії контрактів на три роки, а в разі його розірвання передбачають додаткові виплати. Це неприпустиме рішення, яке дестабілізує роботу компанії та в черговий раз виснажує її фінансово. Йому буде надана правова оцінка", - розповіли в "УЗ", додаючи, що на період проведення перевірки директора департаменту розвитку персоналу та кадрової політики відсторонено від виконання свої посадових обов’язків.

Доповнення

За даними ГО "Антикорупційний блокпост", Жмак уклав контракти на покращених умовах з такими посадовими особами:

Рєзнік Володимир Володимирович – директор з питань інформаційних технологій, прийнятий на посаду 08.10.2020 року. В 2016 році його звільнили з посади радника голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі за участь у великому корупційному скандалі з отриманням хабара в 1,5 млн гривень.

Смірнов Ігор Володимирович – перший заступник директора виконавчої філії "Центр охорони здоров’я", прийнятий на посаду 29.10.2020 року. Соратник Володимира Жмака по Київстару. По Смірнову розслідується 3 кримінальні справи по ухиленню від сплати податків його компаніями.

Левада Сергій Якович – перший заступник директора Департаменту електрифікації та електропостачання, прийнятий на посаду 09.09.2020 року. Давній соратник Жмака, разом з ним прийшов з аеропорту Бориспіль. Курував схеми по закупівлі електроенергії для Укрзалізниці, яку розслідує НАБУ.

Ясельський Михайло Іванович – директор Офісу з Безпеки, прийнятий 17.12.2020 року. З Володимиром Жмаком разом працювали в російській ТНК-ВР, де він відповідав за економічну безпеку. Контролював всі закупівлі в компанії.

Заблоцький Андрій Володимирович – директор з правових питань, прийнятий на посаду 17.09.2020 року.

Брати Кошелєв Ігор Ігорович – директор Департаменту охорони праці та промислової безпеки, прийнятий 01.10.2020 року та Кошелєв Олег Ігорович – директор Офісу голови правління, прийнятий 09.09.2020 року. ЗМІ називали його "сірим кардиналом Укрзалізниці".

Контекст

11 березня в відставку подав комерційний директор “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая — колишній глава залізниці Грузії, звинувачений там в розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив главу правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака, колишнього заступника Міхеїла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють в діях, які могли погіршити фінансове становище “Укрзалізниці”, а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку напіввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування “Укрзалізниці”, а саме виокремлення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина “УЗ”) “Карго” в спосіб, який суперечив європейським директивам. Всі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалася в меморандумі.


Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб “УЗ” за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбаем і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і як наслідок недоотримати як мінімум 7 млрд грн реакції детектива не було. Зрозуміло, і Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили. З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління “Укрзалізниці” на фоні недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії.

Про Гюльмагомедове відомо, що він отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углаву відвідує організовані цим фондом заходи.


Сполучною ланкою між правлінням “Укрзалізниці” і НАБУ найвірогідніше була Поліна Чиж, яка була раніше помічницею першого заступника директора НАБУ Углаву, а після виявилася в “Укрзалізниці”. Журналісти висунули версію, що “Укрзалізницею” в цей період міг керувати Міхеїл Саакашвілі, а схема зв’язків виглядала так:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79