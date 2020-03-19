Укрзализныця продлила сроки возврата билетов на поезда

КИЕВ. 19 марта. УНН. Укрзализныця продолжила сроки возврата билетов на поезда до 90 дней для рейсов по Украине и до 180 дней - для рейсов за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства инфраструктуры.