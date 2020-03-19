Укрзализныця продлила сроки возврата билетов на поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Укрзализныця продолжила сроки возврата билетов на поезда до 90 дней для рейсов по Украине и до 180 дней - для рейсов за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства инфраструктуры.
"Укрзализныця продлила сроки возврата железнодорожных билетов - вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток - для международного", - говорится в сообщении.
Указано, что пассажирам не обязательно будет обращаться в железнодорожные кассы, чтобы проставить отметку на билете и погасить его. Средства можно будет вернуть без отметки на оригинале проездного документа, а билеты, приобретенные через интернет, можно вернуть через онлайн-сервисы.
"В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом. Стоимость проездных документов за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, отменены из-за введения карантина также возмещаются в полном объеме. Средства за неиспользованные полностью или частично абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах", - указано в сообщении.
Также отмечается, что железнодорожные вокзалы закрыты для посетителей, работают только железнодорожные кассы для возврата билетов, и на вокзал может зайти одновременно не более 10 человек.
Напомним, Укрзализныця за неделю вернула средства за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина.