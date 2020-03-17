Укрзалізниця за тиждень повернула кошти за 400 тисяч квитків, скасованих через карантин - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У період з 11 по 17 березня “Укрзалізниця” повернула кошти за 400 тисяч квитків, скасованих через карантинні заходи в Україні. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"З 11 по 17 березня “Укрзалізниця” повернула кошти за 400 тисяч квитків, скасованих через карантин. Повернути свої гроші можна протягом одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда. Якщо у вас були квитки, скажімо, на 21 березня, можете звертатися за поверненням коштів до 21 квітня", - написав міністр.
Він закликав усіх зберігати спокій і не скупчуватися біля залізничних кас.
"Всі отримають кошти назад. Будьте свідомі і не наражайте один одного на небезпеку", - додав Криклій.
Нагадаємо, Укрзалізниця починаючи з середи, 18 березня, призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.