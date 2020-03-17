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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104987 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107671 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109609 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108214 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Укрзализныця за неделю вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина - министр

Укрзализныця за неделю вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина - министр

Киев  •  УНН

 • 25390 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В период с 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантинных мероприятий в Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина. Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом средств до 21 апреля", - написал министр.

Он призвал всех сохранять спокойствие и не скапливаться у железнодорожных касс.

"Все получат средства обратно. Будьте сознательны и не подвергайте друг друга опасности", - добавил Криклий.

Напомним, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

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