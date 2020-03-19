Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків на поїзди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Укрзалізниця продовжила строки повернення квитків на поїзди до 90 днів для рейсів по Україні та до 180 днів - для рейсів за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Міністерства інфраструктури.