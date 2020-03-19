Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків на поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Укрзалізниця продовжила строки повернення квитків на поїзди до 90 днів для рейсів по Україні та до 180 днів - для рейсів за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Міністерства інфраструктури.
"Укрзалізниця подовжила строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що пасажирам не обов’язково буде звертатися до залізничних кас, щоб проставити відмітку на квитку і погасити його. Кошти можна буде повернути без відмітки на оригіналі проїзного документу, а квитки, придбані через інтернет, можна повернути через онлайн-сервіси.
"У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем. Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовуються у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах", - вказано у повідомленні.
Також зазначається, що залізничні вокзали закриті для відвідувачів, працюють лише залізничні каси для повернення квитків, і на вокзал може зайти одночасно не більше 10 людей.
Нагадаємо, Укрзалізниця за тиждень повернула кошти за 400 тисяч квитків, скасованих через карантин.