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"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к весенним каникулам

"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к весенним каникулам

Киев • УНН

 • 9677 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На период школьных каникул "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда, которые совершат рейсы между Киевом и Ворохтой, Одессой и Львовом, Одессой и Харьковом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, на период школьных каникул назначены еще 3 дополнительных поезда, которые совершат рейсы между Киевом и Ворохтой, Одессой и Львовом, Одессой и Харьковом. В общем с 24 марта по 3 апреля будут курсировать 6 дополнительных поездов в различных направлениях.

В частности, для удобного выезда на отдых Укрзализныця назначила такие дополнительные поезда:
1. № 217/218 Киев - Ворохта, из Киева 24, 31 марта, обратно из Ворохты 26 марта и 1 апреля.
2. № 228 Одесса - Львов, из Одессы 31 марта, из Львова 2 апреля.
3. № 270/269 Одесса - Харьков, из Одессы 24 марта, из Харькова 25,31 марта, 3 апреля.
4. № 207/239 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24 31березня, обратно - 26 марта, 1 апреля.
5. № 231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра 25 марта, из Ивано-Франковска 26 марта.
6. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 24 и 31 марта, из Ужгорода - 26 марта и будет 2 апреля.

Кроме этого, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами 4 графиковых поездов:
1. Интерсити + № 728/727 Киев - Харьков - Киев, из Киева и Харькова 24, 26, 31 марта, 2 апреля.
2. Интерсити + № 736/735 Киев - Запорожье - Киев, из Киева и Запорожья 25 марта, на 1 апреля.
3. № 63/64 Днепр - Одесса, с Днепра 31 марта, из Одессы на 1 апреля.
4. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 24, 26 марта, 2 апреля, из Черновцов 25, 27, 31 марта, 3 апреля.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд к Пасхе.

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