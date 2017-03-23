"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди до весняних канікул
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На період шкільних канікул "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди, які здійснять рейси між Києвом та Ворохтою, Одесою та Львовом, Одесою та Харковом. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Так, На період шкільних канікул призначено ще 3 додаткові поїзди, які здійснять рейси між Києвом та Ворохтою, Одесою та Львовом, Одесою та Харковом. Загалом з 24 березня по 3 квітня курсуватимуть 6 додаткових поїздів у різних напрямках.
Зокрема, для зручного виїзду на відпочинок Укрзалізниця призначила такідодаткові поїзди:
1. № 217/218 Київ — Ворохта, з Києва 24, 31 березня, зворотно з Ворохти 26 березня та 1 квітня.
2. № 228 Одеса — Львів, з Одеси 31 березня, зі Львова 2 квітня.
3. № 270/269 Одеса — Харків, з Одеси 24 березня, з Харкова 25,31 березня, 3 квітня.
4. № 207/239 Київ — Ужгород, відправлення з Києва 24, 31березня, зворотно — 26 березня, 1 квітня.
5. № 231 Дніпро — Івано-Франківськ, з Дніпра 25 березня, з Івано-Франківська 26 березня.
6. № 235 Харків — Ужгород, відправлення з Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода — 26 березня та 2 квітня.
Крім цього, пасажири можуть скористатися додатковими рейсами 4 графікових поїздів:
1. Інтерсіті+ № 728/727 Київ — Харків — Київ, з Києва та Харкова 24, 26, 31 березня, 2 квітня.
2. Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ, з Києва та Запоріжжя 25 березня, 1 квітня.
3. № 63/64 Дніпро — Одеса, з Дніпра 31 березня, з Одеси 1 квітня.
4. № 136 Одеса — Чернівці, з Одеси 24, 26 березня, 2 квітня, з Чернівців 25, 27, 31 березня, 3 квітня.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” призначила ще один додатковий поїзд до Великодня.