"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 8 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет в Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.
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В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также подчеркнули, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.
Напомним
Укрзализныця анонсировала изменения в сервисе для пассажиров. А именно, в декабре из’появятся подстаканники, а также обновленное меню чая и кофе.