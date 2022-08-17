"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 17 августа

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 770 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 18239 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 55428 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 97018 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 131769 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 130191 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 282813 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136535 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123161 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 382197 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 6788 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 10925 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 5200 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 15114 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 14994 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 770 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 282813 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 303771 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 382197 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 358287 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 2204 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81525 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115011 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134624 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173289 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 17 августа

Киев • УНН

 • 110918 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня, 17 августа, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 17 августа

Детали

Эвакуационный поезд на 17 августа:

• 16:30—234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Дополнение

В “Укрзализныци” добавили, что время отправления может изменяться.

Напомним

В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28